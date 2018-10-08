Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta? Bosna Hersek Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye Bosna Hersek maçı bilet fiyatları ne kadar? Türkiye maçı şifresiz mi izlenecek? soruların yanıtları haberimizde. Ay yıldızlı ekibimiz UEFA Ulusal Ligi maçı öncesi hazırlık maçına çıkıyor. A Milli futbol takımımız UEFA Ulusal Ligi maçı öncesi Bosna Hersek ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu TFF'den yapılan açıklamaya göre A Milli takımımız bu maç için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Türkiye Futbol Federasyonu TFF'den yapılan açıklamaya göre A Milli takımımız bu maç için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Bu maç özelinde merak edilenler arasında maçın hangi kanaldan naklen yayınlanacağı da yer alıyor. Hatırlanacağı üzere ilk UEFA Ulusal Ligi maçında yayıncı krizi yaşanmıştı. Detaylar star.com.tr'de.



TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Bosna Hersek maçı için 10 Ekim Çarşamba günü Rize'ye geçecek milliler, mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadı'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun basın toplantısı idman öncesi saat 19.45'te başlayacak. Türkiye-Bosna Hersek özel maçı, 11 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rize'deki Çaykur Didi Stadında 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.

EN UCUZ BİLET 5 LİRA



İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 1 gün süreceği ifade edildi.



ADAY KADRO



eknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)



Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)



Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)



TÜRKİYE BOSNA HERSEK KARŞILAŞMASININ BİLETLERİ SATIŞTA



A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize'de yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.



İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.



Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 1 gün süreceği ifade edildi.







TÜRKİYE BOSNA HERSEK KARŞILAŞMASININ HAKEMİ BELLİ OLDU



A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacağı hazırlık maçında Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rize Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

