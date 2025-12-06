Trio ve hakem yorumcuları, Galatasaray - Samsunspor maçında konuk ekibin penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.

İşte pozisyona dair yapılan yorumlar:

"DOĞRU KARAR"

Deniz Çoban: Kol doğal konumda. Top kısa mesafeden geliyor. Bu bir hakem yorumudur. VAR'ın işi olmaz. Hakemin devam ettirmesi doğru.

Bülent Yıldırım: Yakın mı yakın, sol kolu açıkken, sağ kolu doğala daha yakın. Elini orada bekletti Kazımcan, kalbini bilemem. Şu kolu topla buluşmadan önce orada bekleterek bariyer oluşturdu. Bu pozisyona yoruma açık ama bence penaltı. Engel olarak kolunu, doğal olmayan şekilde tuttu, bence penaltı.

Bahattin Duran: Bu tip yorumlar farklılık gösterebilir. Bu Bahattin Duran'ın yorumudur. Benim yorumum beni bağlar. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda, sol eli doğal olmayan konumda. Top elle vücut arasına sıkıştı. Bu pozisyon size göre bize göre değil. Buna penaltı diyen de olur, değil diyen de olur. Bahattin Duran'ın yorumu el mümkün olduğunca doğal konumda. Oyunun devamı doğru.

Fırat Aydınus: Bu pozisyonda da ortalandığında futbolcu ayağını açarken kolunu açması yoruma dayalı. Ben burada son anda Kazımcan'ın refleksif şekilde kolunu açtığını ve elin doğal konumda olmaması gerektiren pozisyondan dolayı penaltı olduğunu söylüyorum.

Bünyamin Gezer: Bana göre pozisyon net bir penaltıdır ve VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu.