İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Penaltı mı değil mi? Eski hakemler bakın ne dedi
Spor

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Penaltı mı değil mi? Eski hakemler bakın ne dedi

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta, Kazımcan Karataş'ın eline çarpan top sonrası konuk ekip penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen oyunu sürdürürken, Samsunspor cephesi karara tepki gösterdi. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte eski hakemler de Türkiye'nin konuştuğu bu pozisyonu değerlendirdi.

Haber Merkezi6 Aralık 2025 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! Penaltı mı değil mi? Eski hakemler bakın ne dedi
ABONE OL

Trio ve hakem yorumcuları, Galatasaray - Samsunspor maçında konuk ekibin penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.

İşte pozisyona dair yapılan yorumlar:

"DOĞRU KARAR"

Deniz Çoban: Kol doğal konumda. Top kısa mesafeden geliyor. Bu bir hakem yorumudur. VAR'ın işi olmaz. Hakemin devam ettirmesi doğru.

"BENCE PENALTI"

Bülent Yıldırım: Yakın mı yakın, sol kolu açıkken, sağ kolu doğala daha yakın. Elini orada bekletti Kazımcan, kalbini bilemem. Şu kolu topla buluşmadan önce orada bekleterek bariyer oluşturdu. Bu pozisyona yoruma açık ama bence penaltı. Engel olarak kolunu, doğal olmayan şekilde tuttu, bence penaltı.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Bahattin Duran: Bu tip yorumlar farklılık gösterebilir. Bu Bahattin Duran'ın yorumudur. Benim yorumum beni bağlar. Kazımcan'ın sağ eli doğal konumda, sol eli doğal olmayan konumda. Top elle vücut arasına sıkıştı. Bu pozisyon size göre bize göre değil. Buna penaltı diyen de olur, değil diyen de olur. Bahattin Duran'ın yorumu el mümkün olduğunca doğal konumda. Oyunun devamı doğru.

"POZİSYON PENALTI"

Fırat Aydınus: Bu pozisyonda da ortalandığında futbolcu ayağını açarken kolunu açması yoruma dayalı. Ben burada son anda Kazımcan'ın refleksif şekilde kolunu açtığını ve elin doğal konumda olmaması gerektiren pozisyondan dolayı penaltı olduğunu söylüyorum.

"NET PENALTI"

Bünyamin Gezer: Bana göre pozisyon net bir penaltıdır ve VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.