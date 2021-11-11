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Spor

Türkiye-Cebelitarık maçına Ukraynalı hakem

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Sergii Boiko yönetecek.

DHA11 Kasım 2021 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:31
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım 2021 Cumartesi günü Cebelitarık ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak. Maçta aynı ülkeden Ievgenii Aranovskyi VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.

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