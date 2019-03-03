İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: Üzüntülüyüz, Allah kimsenin başına vermesin

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesine ilişkin, 'Şoförümüzün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Üzüntülüyüz. Allah kimsenin başına vermesin, beterinden saklasın.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çelen, Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın devam ettiği Mersin'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 24 ilden sporcuların katıldığı bir şampiyona düzenlediklerini anımsattı.

Şampiyonaya Türkiye genelinden illeri temsilen kafilelerin geldiğini aktaran Çelen, şöyle konuştu:

"Dün yarışmaları biten kafilelerin çoğu döndü. Müsabakalar devam ediyor. Bolu ili kafilesi 24 kişilik ekibiyle Kahramankazan bölgesinde sabah 05.30 sıralarında bir trafik kazası geçiriyor. Sporcularımız ve kafiledekiler 4 ayrı hastaneye kaldırılıyor. Bir antrenörümüz ve 1 sporcumuzun şu an tedavisi devam ediyor. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Yedek şoför hayatını kaybetti. Ben spor camiamızın başı sağ olsun diyorum. Şoförümüzün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Üzüntülüyüz. Allah kimsenin başına vermesin, beterinden saklasın."

Çelen, ayakta tedavisi tamamlanıp hastaneden çıkan sporcuların ise Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde bulunduğunu belirterek, Bolu ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin sporcuların yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Endonezya denizaltılarını ASELSAN koruyacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Mehdi'den Beşir'e 'görevi bırak' çağrısı

Mehdi'den Beşir'e 'görevi bırak' çağrısı

'Cumhur İttifakı yerel seçimlerden sonra da yaşayacak'

'Cumhur İttifakı yerel seçimlerden sonra da yaşayacak'

Yargıtay'dan emsal karar! Komşunun evini göremez

Yargıtay'dan emsal karar! Komşunun evini göremez

'31 Mart'ta HDP ile ittifak yapanlar şamarı yiyecektir'

'31 Mart'ta HDP ile ittifak yapanlar şamarı yiyecektir'

'İHA'lar için bir yazılım geliştirdik, kafalarını bile çıkaramayacaklar'

'İHA'lar için bir yazılım geliştirdik, kafalarını bile çıkaramayacaklar'

'Dr. Fitaihi Suudi hapishanelerinde ağır işkencelerden geçirildi'

'Dr. Fitaihi Suudi hapishanelerinde ağır işkencelerden geçirildi'

KOBİ'lere 250 milyon liralık destek müjdesi

KOBİ'lere 250 milyon liralık destek müjdesi
 

POPÜLER HABERLER

Güney Kore´ye Türk 'MUHAFIZ'ı

Güney Kore´ye Türk 'MUHAFIZ'ı

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Yatay Gökdelen yakında tamamlanıyor

Yatay Gökdelen yakında tamamlanıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA