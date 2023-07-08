İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Cimnastik Milli Takımı, finale çıktı
Spor

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, finale çıktı

Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, tarihinde ilk kez finale kalma başarısı gösterdi.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 23:29 - Güncelleme:
Türkiye Cimnastik Milli Takımı, finale çıktı
ABONE OL

Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Milli takım, dünya şampiyonası tarihinde ilk kez finale kalma başarısı gösterdi.

Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Cluj Napoca kentinde yapılan şampiyonanın elemelerinde 5 top aletinde 29.000 puanla 6. olarak finale yükseldi.

Milli takım, dünya şampiyonası tarihinde ilk kez finale kalma başarısı elde etti.

  • Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı
  • Dünya Şampiyonası
  • final

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.