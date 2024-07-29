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Spor

Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları tamamlandı

2024 Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları, Antalya'da düzenlendi.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları tamamlandı
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Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan yarışlara 50 sporcu katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen hız tutkunları, sıcak havaya rağmen 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde birincilik için mücadele etti.

Organizasyonda sınıflarına göre dereceye giren sporcular ise şöyle:

Pro street: 1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Caner Kit, 3. Oğuz Bor

Süper street: 1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit

Street 2: 1. İbrahim Nişli, 2. Erol Balkış, 3. Berke Bor

Standart 2: 1. Mustafa Acar, 2. Ramazan Kılınç, 3. Vedat Kardaş

Standart 1: 1. Hasan Ceylan, 2. Erkan Ege Bayram, 3. Hüseyin Mert Gökçe

Street 750: 1. İbrahim Özgül, 2. Şevket Eryılmaz

Street 600: 1. Mehmet Karakuş, 2. Serkan Biçer, 3. Tufan Zeynettinoğlu

Kadınlar: 1. Naciye Ölçer, 2. Bahar Ateş, 3. İlkim Eren

Pro 300: 1. Nurullah Deniz, 2. İsmail Çetin, 3. Gündoğdu Aydoğan

Pro 200: 1. Emirhan Demirci, 2. Eray Şenkul, 3. Hasan Yel

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