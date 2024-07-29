Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan yarışlara 50 sporcu katıldı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen hız tutkunları, sıcak havaya rağmen 402 metre uzunluğundaki Kepez Drag Pisti'nde birincilik için mücadele etti.
Organizasyonda sınıflarına göre dereceye giren sporcular ise şöyle:
Pro street: 1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Caner Kit, 3. Oğuz Bor
Süper street: 1. Muhammed Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit
Street 2: 1. İbrahim Nişli, 2. Erol Balkış, 3. Berke Bor
Standart 2: 1. Mustafa Acar, 2. Ramazan Kılınç, 3. Vedat Kardaş
Standart 1: 1. Hasan Ceylan, 2. Erkan Ege Bayram, 3. Hüseyin Mert Gökçe
Street 750: 1. İbrahim Özgül, 2. Şevket Eryılmaz
Street 600: 1. Mehmet Karakuş, 2. Serkan Biçer, 3. Tufan Zeynettinoğlu
Kadınlar: 1. Naciye Ölçer, 2. Bahar Ateş, 3. İlkim Eren
Pro 300: 1. Nurullah Deniz, 2. İsmail Çetin, 3. Gündoğdu Aydoğan
Pro 200: 1. Emirhan Demirci, 2. Eray Şenkul, 3. Hasan Yel