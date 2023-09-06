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Spor

Türkiye-Ermenistan maçında Daniele Orsato düdük çalacak

EURO 2024 5. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

IHA6 Eylül 2023 Çarşamba 12:35 - Güncelleme:
Türkiye-Ermenistan maçında Daniele Orsato düdük çalacak
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın, Eskişehir'de oynayacağı Ermenistan maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri beşinci maçında 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan ile mücadele edecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak bu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak.

Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Paolo Valeri, AVAR'da Aleandro Di Paolo oturacak.

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