2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşiyor.

AA'nın, UEFA'nın yarın duyuracağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeleri kararı öncesi hazırladığı dosya haberlerin ilk bölümünde, Türkiye'nin EURO 2032 adaylık süreci ve önceki adaylık başvuruları ele alındı.

Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu. İtalya Futbol Federasyonundan, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Temmuz ayında gelen teklifle iki ülke ortak aday olma kararı aldı ve çekişme ortadan kalktı. EURO 2032 ev sahipliğine tek aday Türkiye ve İtalya ortaklığı oldu.

UEFA da iki ülkenin EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusunun değerlendirmeye alındığını duyurdu.

RESMİ DUYURU YARIN



Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından resmen duyurulacak.

İki ülke federasyon heyetleri, bugün UEFA'nın merkezinde bir araya gelecek ve yarın UEFA Yönetim Kuruluna son sunumlarını yapacak. İki ülkenin sunumlarını dinleyen UEFA Yönetim Kurulu ise nihai kararını ilan edecek.

Ortak adaylık süreciyle ilgili konuşan UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "EURO 2032'ye ev sahipliği adaylığı için son başvuru tarihi geçen sene sonunda bitti. Bu nedenle EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortaklığından başka aday olmayacak. Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğindeki turnuva en güzel Avrupa Şampiyonası olacaktır. Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE, EURO 2028 ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ



EURO 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı olan Türkiye, EURO 2028 adaylığından ise çekildi.

Türkiye'nin çekilmesinin ardından, EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı karşısında rakip kalmadı.

TFF, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.

EURO 2032 TÜRKİYE VE İTALYA'DAKİ 5'ER ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK



EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI PAYLAŞILACAK



EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAYLIK SERÜVENİ



Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğini almaya hazırlanıyor.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.

Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı aldı.



EURO 2008'DE FİNAL OYLAMASINDA KAYBETTİ



Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu.

Türkiye-Yunanistan adaylığının yanı sıra Avusturya-İsviçre, Bosna Hersek-Hırvatistan, Danimarka-Finlandiya-Norveç-İsveç ve İskoçya-İrlanda ortak başvuru yaparken, Macaristan ile Rusya ise tek başlarına aday oldu.

Yedi adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Rusya, Macaristan ve Bosna Hersek-Hırvatistan ortaklığı ön elemeyi geçemedi. İlk tur oylama sonunda Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya-İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi. Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı.

Finalde EURO 2008 organizasyonu Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi.



EURO 2012'YE İLK KEZ TEK BAŞINA ADAY OLDU



Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu.

EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı.

Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı.



EURO 2016'DA 2 RAKİPLE YARIŞTI



Türkiye, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetti.

24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'ya ev sahipliği yapmak üzere beş ülkeyi temsil eden dört başvuru yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Şubat 2009'da resmi başvuruda bulunduğu turnuvayı düzenlemek için Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken Norveç ile İsveç ortak adaylık başvurusunda bulundu.

İsveç ve Norveç hükümetlerinin organizasyona finansal destek sağlamayacaklarını ülke futbol federasyonlarına bildirmesinin ardından, bu ortaklık adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.



EURO 2020'YE ADAY OLDU, SONRA VAZGEÇTİ



Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) adaylık başvurusunda bulundu.

TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 11 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı ve EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıkladı.

Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlendi. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.

EURO 2024 EV SAHİPLİĞİNİ ALMANYA KAZANDI



Türkiye, EURO 2024'e tek başına aday oldu ve ev sahipliği için Almanya ile mücadele etti.

UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin oylamasında turnuvaya ev sahipliği hakkını Almanya kazandı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, Almanya'ya 12, Türkiye'ye ise 4 oy çıktığı duyuruldu.