17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7677
  • 6,3519
  • 270.261
  • 106844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. 
 
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve Andorra'yı 2-0 mağlup ederek finallere adını yazdıran ay-yıldızlı ekip, 1494 puana ulaştı ve 3 basamak çıkarak 29. sıraya yerleşti.
 
Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, bir basamak çıkan Hırvatistan 6'ncı, bir basamak düşen Portekiz ise 7'nci oldu.
 
En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 136'ncılığa yerleşen Myanmar kaydetti. Bir basamak çıkarak 25'inci olan Venezuela ise sıralama tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.
 
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Aralık'ta açıklanacak. 
 
(AA)
 

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barzani'den terör örgütü PKK açıklaması: Buna karşıyız

Barzani'den terör örgütü PKK açıklaması: Buna karşıyız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Bakan Kurum açıkladı: 20 katına kadar ceza gelebilir

Bakan Kurum açıkladı: 20 katına kadar ceza gelebilir

O ilimizden rekor! Turistler resmen akın etti

O ilimizden rekor! Turistler resmen akın etti

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulamıştı... Cezası belli oldu

Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulamıştı... Cezası belli oldu

Çekmeköy'de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy'de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Süresiz nafakada düğüm çözüldü: İşte yeni düzenleme

Süresiz nafakada düğüm çözüldü: İşte yeni düzenleme
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İngiltere'de tahtın sahibi değişiyor: Tarih belli oldu

İngiltere'de tahtın sahibi değişiyor: Tarih belli oldu

Geçiş süresi 6 dakikaya inecek! İşte adım adım yapım aşaması

Geçiş süresi 6 dakikaya inecek! İşte adım adım yapım aşaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA