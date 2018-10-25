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Türkiye, FIFA sıralamasında yine 38. basamakta

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı.

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi’nde İsviçre’yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa’yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Bin 733 puanlı Belçika’yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti.

A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra  Takım     Puan  Değişim

1   Belçika    1733  -

2   Fransa    1732  -1

3   Brezilya   1669  -

4   Hırvatistan  1635  -

5   İngiltere   1619  1

6   Uruguay    1617  -1

7   Portekiz   1616  -

8   İsviçre    1598  -

9   İspanya    1594  -

10   Danimarka   1584  -

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