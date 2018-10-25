Türkiye, FIFA sıralamasında yine 38. basamakta

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı.

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi’nde İsviçre’yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa’yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Bin 733 puanlı Belçika’yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti.

A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1733 -

2 Fransa 1732 -1

3 Brezilya 1669 -

4 Hırvatistan 1635 -

5 İngiltere 1619 1

6 Uruguay 1617 -1

7 Portekiz 1616 -

8 İsviçre 1598 -

9 İspanya 1594 -

10 Danimarka 1584 -