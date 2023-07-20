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Spor

Türkiye, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

FIFA interneti sitesi üzerinden dünya sıralamasını güncelledi. Türkiye, 41. sıradaki yerini korudu.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
Türkiye, FIFA sıralamasındaki yerini korudu
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

Haziran ayında açıklanan sıralamadan bu yana 62 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini koruyama devam etti.

İlk 10'daki sıralamanın değişmediği listede, A Milli Futbol Takımı da 1484,47 puanla 41. basamakta bulunuyor.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 21 Eylül'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1843,73-
2Fransa1843,54-
3Brezilya1828,27-
4İngiltere1797,39-
5Belçika1788,55-
6Hırvatistan1742,55-
7Hollanda1731,23-
8İtalya1726,58-
9Portekiz1718,25-
10İspanya1703,45-

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