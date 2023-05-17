İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7581
  • EURO
    21,4414
  • ALTIN
    1262.59
  • BIST100
    4613.29
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kayserispor'u ziyaret
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kayserispor'u ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Altyapı Akademileri Projesi' kapsamında Kayserispor'u ziyaret etti.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kayserispor'u ziyaret
ABONE OL

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Kayserispor'a ziyarette bulundu. Başkan Büyükekşi, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ve beraberindeki heyeti tesislerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, Futbol Direktörü Murat Duman ve Teknik Direktör Çağdaş Atan karşıladı.

Mehmet Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Başkan Ali Çamlı ve Futbol Direktörü Murat Duman'dan bilgi aldı. Ziyarette Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye üzerinde kendi isimlerinin de yazdığı formayı hediye etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.