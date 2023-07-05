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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkanlardan Hasan Doğan'ın vefatının 15. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı
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TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun merhum başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 15. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan, kısa sürede kalıcı projeleri hayata geçirerek büyük bir başarı elde eden Hasan Doğan'ı henüz 52 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu derin bir üzüntüyle ebediyete uğurladık.

Saygın kişiliği, çalışma disiplini, ileri görüşlülüğü, bilgisi ve güler yüzüyle daima hatırladığımız merhum başkanımızın ismi, TFF'nin idari merkez binası olan ve 4 Temmuz 2014'te açılışı yapılan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatılıyor. Süper Lig'in 2015-2016 sezonu da Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran merhum başkanımız adına oynanmıştı. Türk Futboluna büyük hizmetler sunan kıymetli başkanımızın mekanı cennet olsun."

Hasan Doğan, 14 Şubat-5 Temmuz 2008 tarihlerinde TFF Başkanı olarak görev yapmıştı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • Hasan Doğan
  • anma mesajı

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