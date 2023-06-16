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Spor

TFF başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvurularının bugün sona erdiğini açıkladı.

AA16 Haziran 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
TFF başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 Haziran Perşembe günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvurularının bugün sona erdiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde başkanlık için gerekli koşulları sağlayan ve belgeleri sunan mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu belirtildi.

Açıklamada, diğer adaylık başvurularının ise statüde belirtilen koşulları taşımadığı için kabul edilmediğine yer verildi.

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