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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:20 - Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Biri A milli, altısı olimpik milli olmak üzere toplam 7 müsabakada ay-yıldızlı formamızı giyen Ümit Birol, Samsunspor, Altay, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanel, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giymiş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak da hizmet vermişti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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