Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Biri A milli, altısı olimpik milli olmak üzere toplam 7 müsabakada ay-yıldızlı formamızı giyen Ümit Birol, Samsunspor, Altay, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanel, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giymiş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak da hizmet vermişti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

