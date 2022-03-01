Türkiye Futgolf Şampiyonası başlıyor

1 Mart 2022 Salı 19:04 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 19:04

Sezonun ilk turnuvasında tam 15 ülkeden 200'den fazla oyuncu yer alacak. Futgolfte dünya klasmanının zirvesinde yer alan Ben Clarke, Cedric Bonnot, Nico Garcia, Matias Perrone ve Tom Williams gibi isimlerin de yer alacağı turnuvada Bilgin Defterli ve Olcay Şahan gibi yakından tanınan oyuncular da zirve mücadelesi verecekler.



Bu turnuva ile birlikte Türkiye Futgolf Kupası ve Futgolf Kulüpler Ligi heyecanı da başlayacak. Turnuvanın final etabı 6 Mart Pazar günü TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futgolfte uluslararası çatı kuruluş olan FIFG'ye geçtiğimiz yıl üye olan FGSD, Avrupa Futgolf Turu kapsamında 500 puan veren bu büyük turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak. FIFG üyeliği ile Türk oyuncular da FIFG tarafından dünya çapında düzenlenen tüm turnuvalara katılma şansına sahip olacaklar.

2023 yılında Orlando'da düzenlenecek FIFG Futgolf Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek oyuncular da bu sezon sonunda oluşacak sıralamaya göre belirlenecek.