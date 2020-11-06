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Spor

Türkiye Futsal Milli Takımı Yunanistan engelini aşamadı

A Milli Erkek Futsal Takımı, EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası Play-Off 1. maçında Yunanistan'ı ağırladı. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 21:03 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 21:03
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Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci dakikasında milli takımımız Cem Keskin'in golü ile 1-0 öne geçti. Golün hemen ardından, maçın üçüncü dakikasında Yunanistan Antonios Manos'un golü ile skoru 1-1'e eşitledi. Maçın 9. dakikasında Takis Artinos'un golü ile Yunanistan 2-1 öne geçti. İlk yarının bitmesine yaklaşılırken, 18. dakikada Mahmut Keskin'in golü ile milli takımımız skoru 2-2'ye eşitledi.

Maçın ikinci yarısında kıran kırana başlayan mücadelede, A Milli Takımımız 26. dakikada Anıl Özçelik'in bulduğu golle 3-2 öne geçti. Beraberlik için arayışlarını sürdüren Yunanistan, 33. dakikada Marios Ntatis'in golü ile beraberliği yakaladı. Maç 3-3'lük skor ile sona erdi.

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