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Spor

Türkiye Güreş Federasyonu 5 güreşçinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde büyük bir yıkıma yol açan depremde, Türkiye Güreş Federasyonu'na kayıtlı 5 sporcunun hayatını kaybettiği açıklandı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 10:47 - Güncelleme:
Türkiye Güreş Federasyonu 5 güreşçinin hayatını kaybettiğini açıkladı
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Türkiye Güreş Federasyonu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta daha önce enkaz altında kalan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'un 4 güreşçisinin vefat ettiği hatırlatılarak, "Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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