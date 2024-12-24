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Spor

Türkiye Güreş Federasyonunda yeni yönetimin ilk toplantısı gerçekleşti

Türkiye Güreş Federasyonunda 6. olağan ve mali genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

24 Aralık 2024 Salı 19:40 - Güncelleme:
Türkiye Güreş Federasyonunda yeni yönetimin ilk toplantısı gerçekleşti
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Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nun ardından, yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı. Federasyonun açıklamasına göre, 18 Aralık'ta yapılan genel kurulda seçilen yönetim kurulu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün başkanlığında toplandı.

Yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin ele alındığı toplantıda, Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritası belirlendi.

Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefleri, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

  • Türkiye Güreş Federasyonu
  • Taha Akgül
  • Ankara

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