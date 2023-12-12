Türkiye Hakem Derneğinden maçlara çıkmama çağrısı

Arıcı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir olay. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle Türk hakemleri olarak kınıyoruz. Yapılan saldırıyı kınamak adına ilk etapta hakemlerimizin maçlara çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da görüşü bu yönde. Artık diğer aşamaları geçtik." ifadelerini kullandı.

Dernekten "Futbolumuz için kara gece" başlığıyla yapılan açıklamada ise "Bu hadiseyi gerçekleştirenlerin futbolun içinde (sözde) futbol adamı olarak yer alması bizleri derinden yaralamıştır. Futbolu yönetenlerin ve Türk adaletinin bu elim hadise karşısında gereken bütün ağır cezai işlemleri yapacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz." denildi.

Bu olayın kınamalarla geçiştirilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz. Türk futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiştirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak işlenecek ve verilecek ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıları gerçekleştiren, sebebiyet veren ve aynı zihniyette olan herkesi şiddetle lanetliyoruz.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan şiddetli saldırı, sadece hakemimiz Meler'e değil tüm hakem camiasına yapılmıştır. En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz."