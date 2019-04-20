'Türkiye her zaman geleneksel spor dallarının destekçisidir'

Geleneksel spor dallarının birlikte yaşama kültürünün önemli bir aracı olduğuna işaret eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu manada centilmenliği ve hoşgörüyü esas alarak, dayanışmanın ve yardımlaşmanın güçlenmesini sağlayan bir araç ve bu forumun sonucunda ortaya çıkacak sonuç bildirgesiyle bu spor dallarının tanıtılması, yaşatılması ve geliştirilmesi adına önemli sonuçları ortaya çıkaracağız. Böylelikle kardeşlik bağlarımızı çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum."

Bakan Kasapoğlu, ilk defa bu yıl Geleneksel Sporlar Asya Şampiyonası'nın Almatı'da organize edildiğini ifade ederek, geleneksel sporları yaşatma adına yeni bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Kazakistan'ı kutladı.

Sporun, kültür ve sanatın, gelenek ve görenekler olmak üzere babalardan kalan mirasın günümüzün enformasyon çağında zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Popüler kültür ve dijitalleşme özellikle gençlerimiz arasında yaygınlaşırken giderek bağımlılığa dönüşen yeni alışkanlıklar onları geleneksel değerlerimizden hızla uzaklaştırıyor. Bu meseleyi göz ardı etmememiz, çözüm üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, "Bir ve beraber olarak köklerimize, bağlarımıza, kardeşliğimize sıkı sıkı sarılarak bu yanlış gidişat ile mücadele etmek zorundayız. Kendi özümüzü, geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak, bu paha biçilmez mirası gençlerimize layık olduğu şekliyle aktarmak ve yarınlara, geleceğe taşımak mecburiyetindeyiz. Geleneksel sporlarımızın ihyası, canlandırılması, geliştirilmesi bu manada çok büyük önem arz etmekte." şeklinde konuştu.

"Türkiye bu konuda elini taşın altına koymuştur"

Dünya Etnospor Konfederasyonunun birleştirici özelliğinin geleneksel spor dallarının bir strateji ekseninde geliştirilmesi noktasında önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade eden Kasapoğlu, "Türkiye bu konuda elini taşın altına koymuştur. Gerek konfederasyonumuzun faaliyetleri gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü stratejiler bunu ispat etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Etnospor Kültür Festivalleri, Etnospor Çalıştayı ve 1. Uluslararası Etnospor Forumu'nu son derece başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spora büyük önem verdiğine dikkati çeken Kasapoğlu, son 17 yılda ülkede önemli spor tesislerinin inşa edildiğini aktardı.

Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında spor tesislerimiz var ve inşallah bundan sonraki süreçte kalitesi ve pek çok özelliğiyle gerçekten bu tesisleri gerek sporu tabana yayma politikamızla gerekse sporun okul öncesi çağda bir eğitim felsefesi olarak desteklenmesi çerçevesinde daha verimli kullanma yolunda büyük adımları atmak üzereyiz." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Bakanlık ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun çok önemli iş birlikleri yaptığını söyleyen Kasapoğlu, "Bunun ispatı, 2016'dan bu yana bütün spor dallarındaki müsabaka sayıları ciddi oranda arttı. Sporcu sayılarına baktığımızda yüzde 100 artışı, müsabaka sayılarında yüzde 71 artışı gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, federasyonun 67 ilde 213 kulüp ve 21 bin lisanslı sporcuyla, yaklaşık 7 bin faal sporcu, 334 antrenör ve bin 800 hakemle çalışmalarını gerçekleştirdiğini anlattı.

Geçen yıl atlı cirit, geleneksel kızak ve atlı kızak, atlı okçuluk, kapışmalı aba güreşi, kuşak güreşi gibi spor organizasyonlarında önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, 58'den fazla müsabaka, 2 çalıştay, seminerler ve toplantılarla verimli bir seneyi geride bıraktıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki süreçte niteliklerimizi daha da artırarak bütün dünyada bilinirliğimizi, tanınırlığımızı kuvvetlendirici atılımlar için gayret göstereceğiz. Edindiğimiz tecrübe ve birikimlerimizle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye bütün varlığıyla gelenesel spor dallarının her daim yanındadır ve destekçisidir." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Türkiye'nin 4. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını anımsatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk dünyası ve geleneksel spor dalları açısından çok önemli gördüğümüz bu organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk üçünün Kırgızistan'da gerçekleştirdiliğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah biz de yükselen ivmeyi 2020 yılında Türkiye'mizin ev sahipliğiyle taçlandıracağız. Bu vesileyle bir kez daha 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu'nun ülkelerimiz, insanlarımız ve geleneksel spor dallarımız için hayırlı, bereketli sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."

Bilal Erdoğan'ın konuşması

Foruma katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Kazakistan'a teşekkür ederek, geleneksel spor dallarının canlanmasını sağlamak gerektiğinin altını çizdi.

Etnospor dallarının canlanmasına sağladığı katkılardan dolayı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine teşekkür eden Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonun geleneksel spor dallarının gelişmesine yönelik yaptığı etkinlikler hakkında bilgi verdi.

"Dünya Etnospor Konfederasyonu dünyada varlığını genişletmeyi hedefliyor." diyen Bilal Erdoğan, 2012 yılından bu yana göçebe oyunları ve geleneksel oyunlarla ilgili etkinlikler düzenlediklerine dikkati çekerek, İstanbul'da Geleneksel Spor Dalları Akademisinin bu ayın sonunda faaliyete başlayacağı bilgisini paylaştı.

İstanbul'daki yeni havalimanı faaliyetleri çerçevesinde çeşitli sergiler düzenleneceğini ifade eden Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak gelecek yıl Azerbaycan, Macaristan, Sırbistan ve Özbekistan'ı ziyaret etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bu arada Bakan Kasapoğlu ile Bilal Erdoğan, beraberlerindeki heyetle, forum çerçevesinde geleneksel sporlar ve Kazak gelenek göreneklerinin tanıtıldığı sergiyi gezdi. Sergi çerçevesinde ziyaretçilere Kazak milli yemekleri ikram edildi, milli müzik aletleri tanıtıldı.