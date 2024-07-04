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Spor

Türkiye-Hollanda maçına Fransız hakem!

A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

4 Temmuz 2024 Perşembe 11:39 - Güncelleme:
Türkiye-Hollanda maçına Fransız hakem!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fransız haken Clement Turpin yönetecek.

CLEMENT TURPIN'IN TÜRKİYE KARNESİ

Türk takımları, Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İşte o maçlar;

Başakşehir 1-2 Sevilla

Fenerbahçe 1-0 Braga

Lazio 0-0 Trabzonspor

Türkiye 2-1 Kazakistan

Türkiye U17 6-1 Çekya U17

Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17

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