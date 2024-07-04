Türkiye-Hollanda maçına Fransız hakem!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fransız haken Clement Turpin yönetecek.
CLEMENT TURPIN'IN TÜRKİYE KARNESİ
Türk takımları, Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İşte o maçlar;
Başakşehir 1-2 Sevilla
Fenerbahçe 1-0 Braga
Lazio 0-0 Trabzonspor
Türkiye 2-1 Kazakistan
Türkiye U17 6-1 Çekya U17
Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17