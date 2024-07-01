Türkiye ile Avusturya 18. kez kozlarını paylaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarınki rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.





SON MAÇTA FARKLI YENİLGİ



A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.

Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇLARI



Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Sonuç 30.05.1948 İstanbul Özel 0 - 1 20.03.1949 Viyana Özel 0 - 1 13.11.1974 İstanbul Özel 0 - 1 17.04.1977 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 30.10.1977 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 17.11.1982 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 4 16.11.1983 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 1 02.11.1988 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 2 - 3 25.10.1989 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 1 - 0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 5 - 0 19.11.2008 Viyana Özel 4 - 2 29.03.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0 06.09.2011 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 0 15.08.2012 Viyana Özel 0 - 2 29.03.2016 Viyana Özel 2 - 1 26.03.2024 Viyana Özel 1 - 6

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.