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Spor

Türkiye ile Avusturya 18. kez kozlarını paylaşacak

Yarın akşam EURO 2024 son 16 tutunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 18. kez rakip olacak.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
Türkiye ile Avusturya 18. kez kozlarını paylaşacak
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarınki rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

SON MAÇTA FARKLI YENİLGİ

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.

Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇLARI

Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
30.05.1948İstanbulÖzel0 - 1
20.03.1949ViyanaÖzel0 - 1
13.11.1974İstanbulÖzel0 - 1
17.04.1977ViyanaDünya Kupası Elemeleri0 - 1
30.10.1977İzmirDünya Kupası Elemeleri0 - 1
17.11.1982ViyanaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0 - 4
16.11.1983İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3 - 1
02.11.1988ViyanaDünya Kupası Elemeleri2 - 3
25.10.1989İstanbulDünya Kupası Elemeleri3 - 0
10.11.2001ViyanaDünya Kupası Elemeleri Play-Off1 - 0
14.11.2001İstanbulDünya Kupası Elemeleri Play-Off5 - 0
19.11.2008ViyanaÖzel4 - 2
29.03.2011İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2 - 0
06.09.2011ViyanaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0 - 0
15.08.2012ViyanaÖzel0 - 2
29.03.2016ViyanaÖzel2 - 1
26.03.2024ViyanaÖzel1 - 6

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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