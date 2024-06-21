Türkiye ile Portekiz yarın 10. kez karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın ikinci maçını yapacağı Portekiz ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.



RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET YOK



A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.

Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.

İLK MAÇ 1955'TE



Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.





SON MAÇ 2022'DE



İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı.

A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.

MAÇLAR



Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Sonuç 24.03.2022 Porto 2022 Dünya Kupası play-off yarı finali 1-3 02.06.2012 Lizbon Özel 3-1 07.06.2008 Cenevre Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2 24.06.2000 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2 14.06.1996 Nottingham Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-1 19.04.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 24.01.1965 Lizbon Dünya Kupası Elemeleri 1-5 25.03.1956 Lizbon Özel 1-3 18.12.1955 İstanbul Özel 3-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.