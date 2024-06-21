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Spor

Türkiye ile Portekiz yarın 10. kez karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol Takımı yarın EURO 2024 F Grubu 2. maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. İki takım 10. kez birbirlerine karşı oynayacak.

AA21 Haziran 2024 Cuma 11:19 - Güncelleme:
Türkiye ile Portekiz yarın 10. kez karşı karşıya gelecek
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın ikinci maçını yapacağı Portekiz ile 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET YOK

A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.

Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.

İLK MAÇ 1955'TE

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

SON MAÇ 2022'DE

İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı.

A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.

MAÇLAR

Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
24.03.2022Porto2022 Dünya Kupası play-off yarı finali1-3
02.06.2012LizbonÖzel3-1
07.06.2008CenevreAvrupa Şampiyonası Finalleri0-2
24.06.2000AmsterdamAvrupa Şampiyonası Finalleri0-2
14.06.1996NottinghamAvrupa Şampiyonası Finalleri0-1
19.04.1965AnkaraDünya Kupası Elemeleri0-1
24.01.1965LizbonDünya Kupası Elemeleri1-5
25.03.1956LizbonÖzel1-3
18.12.1955İstanbulÖzel3-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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