Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenecek? sorularının yanıtları tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında Türkiye ile İzlanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçı Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak. Türkiye İzlanda maçı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'da gerçekleşecek.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NEREDEN İZLENECEK?

Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Mert Çetin (Roma),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma),Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Yusuf Yazıcı (Lille),Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid)

İZLANDA MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİ: Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)

DEFANS: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)

ORTA SAHA: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)

FORVET: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)