İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2024 Cumartesi / 28 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye, judo karışıkta Paris 2024'e veda etti
Spor

Türkiye, judo karışıkta Paris 2024'e veda etti

Olimpiyat Oyunları'nda Judo Karışık Takımımız, son 16 turunda Güney Kore'ye 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
Türkiye, judo karışıkta Paris 2024'e veda etti
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo karışık takım kategorisinde eleme müsabakaları yapıldı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, son 16 turunda Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Tuğçe Beder, Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Mihael Zgank, Kayra Özdemir ve İbrahim Tataroğlu'ndan oluşan milli takım, tatamiden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Tuğçe Beder, kadınlar 57 kiloda Mimi Huh'ya 1-0, erkekler 73 kiloda Muhammed Demirel, Baul An'a 10-0, kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel de, Jisu Kim'e 11-0 kaybederken erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Juyeop Han'ı 10-0 yendi. Kadınlar +70 kiloda Kayra Özdemir ise beşinci karşılaşmada Hayun Kim'e altın puanla 1-0 mağlup oldu. Güney Kore'nin 5 maç sonunda 4 galibiyet almasıyla İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkamadı.

Milli judocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı madalyasız tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.