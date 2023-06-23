İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2613
  • EURO
    27,5088
  • ALTIN
    1560.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Türkiye Kadın Milli Takımı 5. oldu

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Polonya'yı 54-44 yenerek 5. oldu.

23 Haziran 2023 Cuma 18:16 - Güncelleme:
Türkiye Kadın Milli Takımı 5. oldu
ABONE OL

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, dünya 5'incisi oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda milli takım, beşincilik maçında Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı 54-44 kazanan milliler, organizasyonu 5. sırada tamamladı.

"GELECEKTE DAHA BAŞARILI OLACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımımızın emeğini, mücadele azmini ve tutkusunu takdir ediyorum. Dünya beşinciliği ile ayrıldığımız şampiyona bize gösterdi ki gelecekte çok büyük başarılara imza atacağız. Şampiyonada emek veren tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum."

  • İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası
  • Türkiye Kadın Basketbol Takımı
  • yunanistan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.