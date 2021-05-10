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Spor

Türkiye - Karadağ maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları açıklandı.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:13
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda eylül ayında yapacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları belli oldu.

Milli takımların sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 1 Eylül'deki Karadağ maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 4 Eylül'deki Cebelitarık karşılaşması Victoria Stadı'nda, 7 Eylül'deki Hollanda müsabakası da Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

A Milli Takım, G Grubu'nda 3 maç sonunda topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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