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Spor

Türkiye, Katar'da 11 sporcu ile temsil edilecek

7-14 Mayıs tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye 11 milli sporcu ile temsil edecek.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 20:22 - Güncelleme:
Türkiye, Katar'da 11 sporcu ile temsil edilecek
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hem puan hem kota verecek Dünya Judo Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda 11 milli sporcu mücadele edecek.

Türkiye adına tatamiye çıkacak olimpik 7 erkek ve 4 kadın judocu Doha'ya ulaştı.

Organizasyon için 99 ülkeden şu ana kadar 314 kadın ve 344 erkek judocu kayıt yaptırdı.

Dünya Şampiyonası hazırlıkları için önce Japonya'da ortak çalışma kampına katılan, ardından da İstanbul'da son antrenmanlarını tamamlayan ve Katar'da tatamiye çıkacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Kadınlar: Hasret Bozkurt (57 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Hilal Öztürk ve Kayra Sayit (+78 kilo)

Erkekler; Salih Yıldız (60 kilo), Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Umalt Demirel ve Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler 90 (kilo) ve Münir Ertuğ (+100 kilo).

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