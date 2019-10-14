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‘Türkiye kolay teslim olmaz’

Fener’in Brezilyalı yıldızı, “Türk Milli Takımı’nın giderek yükselen bir grafiği var. Evindeki Fransa maçında zaten güçlerini göstermişlerdi. Ben Türkiye’nin Paris’te de Fransa’ya kolay kolay teslim olmayacağına inanıyorum” dedi.

  • Star Spor
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LUİZ Gustavo’dan Fransızlar’a uyarı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı ön liberosu, Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda bu gece oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşması ile ilgili Fransız basınına değerlendirmelerde bulundu. 3 sezon Marsilya forması giydikten sonra Fener’e gelen Sambacı, “Türk Milli Takımı giderek yükselen bir grafik sergiliyor. Türkiye, Fransa maçında da kolay kolay teslim olmaz” dedi.

GENÇ VE YETENEKLİ OYUNCULAR VAR

Stade France’ta oynanacak Türkiye maçının Fransa için hiç kolay olmayacağına vurgu yapan Gustavo, “Merih Demiral gibi savunmayı çekip çeviren bir yıldıza sahipler. Tempoyu istedikleri gibi ayarlıyorlar. Tecrübeli oyunculara ve aynı zamanda çok genç ama yetenekli isimlere sahip bir takım Türkiye. Evinde kazandığı Fransa maçında zaten güçlerini gösterdiler. Ben Türkler’in Paris’te de kolay kolay kaybetmeyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE’DE ŞEF

Arnavutluk maçında kırık kaburga ile yaklaşık 50 dakika sahada kalıp mücadele veren takım arkadaşı ve Milli Takım’ın kaptanı Emre Belözoğlu’na da övgüler yağdıran 32 yaşındaki Brezilyalı ön libero, “Kaptanımız Fenerbahçe’de şef. Türk Milli Takımı’nda ise gerçek bir lider. Onunla oynamak büyük mutluluk duyuyorum. Her zaman kazanmak istiyor ve bunun için elinden geleni sonuna kadar ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

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