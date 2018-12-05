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Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor, 1-1 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir, 5 Ocak Fatih Terim Stadında karşılaştı. Gergin geçen maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Adana Demirspor, 55. dakikada Orhan Taşdelen'in penaltı golüyle öne geçerken Başakşehir, 85. dakikada Edin Visca'nın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 bitti.

MAÇTA GERGİN ANLAR

Maçın 81. dakikasında saha karışırken iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı. Başakşehir'den Manuel da Costa, Adana Demirspor'dan ise Traore kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada Başakşehir'de Gökhan İnler yerde kalırken, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını işaret etti. Adana Demirsporlu oyuncular, penaltı kararına uzun süre itirazda bulunurken topun başına geçen Edin Visca, skoru eşitleyen golü attı.

Mücadelenin son dakikaları da oldukça gergin geçerken kalan dakikalarda başka gol olmadı. 18 Aralık tarihinde iki takım, rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

(Sporx)

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