Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları 30 Ocak'ta çekilecek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.