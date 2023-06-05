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Spor

Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu. Maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!
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Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Türkiye Kupası finali 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te başlayacak.

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