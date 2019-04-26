19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9428
  • 6,6261
  • 244.833
  • 94.389
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türkiye Kupası'na Galatasaray damgası

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor’u eleyerek finale yükselen Galatasaray, bu organizasyondaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 57.’si düzenlenen Türkiye Kupası’nda en çok finale çıkan ve en fazla şampiyonluk elde eden takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Galatasaray, 23. kez finale yükseldiği kupada daha önce 17 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu organizasyondaki şampiyonluk sayısında sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi olan Beşiktaş, 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Son 6 sezonda 4. kez finalde

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda son 6 sezonda 4. kez finale çıkmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takım, kupada 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında üst üste 3 kez final oynadı. Galatasaray, bu üç sezonda da şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Terim’in 4. finali

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 4. kez kupa finalinde mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kupada final oynadı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı bu finallerin ikisini kazanırken, birisini kaybetti.

Fatih Terim, 19 yıl sonra sarı-kırmızılı takımın başında kupada final maçına çıkacak.

Final yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak finale yükseldi.

Organizasyona 5. turda dahil olan sarı-kırmızılı takım, bu turda eşleştiği TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile yaptığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazandı, ikinci müsabakada rakibi ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna çıktı.

Galatasaray, son 16 turunda karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u 1-0 ve 4-1 yenerek çeyrek final biletini aldı. Çeyrek finalde eşleştiği 1. Lig temsilcilerinden Hatayspor’u sahasındaki ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ikinci müsabakayı 4-2 yitirmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde karşılaştığı Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray, deplasmandaki maçı 5-2 kazandı ve finalist oldu.

Sarı-kırmızılı takım, kupanın finalinde 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Akhisarspor ile karşılaşacak.

(AA)

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Gözaltına alınmıştı... Flaş talep

Gözaltına alınmıştı... Flaş talep

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Devletten 960 lira kira yardımı

Devletten 960 lira kira yardımı

Emsal karar! Türkiye tarihinde bir ilk oldu

Emsal karar! Türkiye tarihinde bir ilk oldu

Havalanan uçaktan yürekleri ağızlara getiren görüntü

Havalanan uçaktan yürekleri ağızlara getiren görüntü

Eski başkan 4.5 aydır kayıptı... Dehşet ortaya çıktı

Eski başkan 4.5 aydır kayıptı... Dehşet ortaya çıktı

Dev projenin detaylarını anlattı

Dev projenin detaylarını anlattı
 

POPÜLER HABERLER

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

Prens 'Nur Camii'ni ziyaret etti

Prens 'Nur Camii'ni ziyaret etti

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı

Kolundaki yara için doktora gitti, yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yara için doktora gitti, yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA