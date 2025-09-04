İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları oynandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, yapılan karşılaşmalarla sürdü. Günün mücadelelerinden Edirnespor-Somaspor maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle karşılaşmaya devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.

4 Eylül 2025 Perşembe 01:41
Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları oynandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, yapılan karşılaşmalarla sürdü.

Günün mücadelelerinden Edirnespor-Somaspor maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle karşılaşmaya devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor: 2-1

Alanya 1221-Muğlaspor: 0-3

Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK: 2-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor: 2-3

Bartınspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3

Bayburt Özel İdarespor-Giresunspor: 0-7

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor: 1-2

Dersimspor-Adanaspor: 3-0

Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1

Güzide Gebze SK-Bulvarspor: 6-2

İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-2

Kahta 02 Spor-İskenderunspor: 2-1

KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor: 4-0

Kestel Çilek SK-Uşakspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Kırklarelispor-Galata SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-4

Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor: 5-0

Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor: 1-1 (Penaltılarda 4-2)

Muşspor-Şırnak Petrol SK: 8-0

Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK: 1-2

Sultan Su İnegölspor-Ezinespor: 2-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor: 1-2

Sinopspor-Orduspor 1967: 0-2

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor: 2-0

Fethiyespor-Söke 1970: 2-0

Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu: 2-3

