Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

AA 1 Ekim 2021 Cuma 17:38 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 18:00

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Kırşehir Belediyespor - Redoks Darıca Gençlerbirliği

Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor

Serik Belediyespor - Pazarspor

Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu

Anagold 24Erzincanspor - 52 Orduspor

Fraport TAV Antalyaspor - Diyarbekirspor

Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor

MKE Ankaragücü - Somaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya Futbol Kulübü

Ankaraspor - İnegölspor

Adana Demirspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü

Adanaspor - Adıyaman Futbol Kulübü

Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor

Turgutluspor - Mardin 1969

TECO Karacabey Belediyespor - Şanlıurfaspor

Sakaryaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor

Gençlerbirliği - Pendikspor

Manisa Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor

Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor

Balıkesirspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor

Ankara Keçiörengücü - Ağrı 1970

Akhisarspor - Bergama Belediyespor

Afjet Afyonspor - Sivas Belediyespor

Eskişehirspor - Iğdır Futbol Kulübü

Kırklarelispor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

Silahtaroğlu Vanspor - Zonguldak Kömürspor

Menemenspor - Karşıyaka

Ankara Demirspor - Yomraspor

Bodrumspor - Isparta 32 Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nazilli Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon - Bitexen Düzcespor

İstanbulspor - Ergene Velimeşespor

Kocaelispor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor

Çorum - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Uşakspor - Nevşehir Belediyespor

Bursaspor - Ceyhanspor

Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor

Eyüpspor - Bucaspor 1928

Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 Spor

Altay - Belediye Derincespor

Sarıyer - Edirnespor

Tuzlaspor - 68 Aksaray Belediyespor

GZT Giresunspor (BAY)