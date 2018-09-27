Türkiye Kupası'nda 3 tur maçları tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi oynanan 7 maçla tamamlandı.
Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan 3. tur mücadelesinde günün sonuçları şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: 2-3
Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: 2-0
Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-4
Eyüpspor-Pazarspor: 1-3
Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: 3-2
Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0
Giresunspor-Kocaelispor: 3-2
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