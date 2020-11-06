Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur eşleşmeleri belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 5 kez ile en çok kazanan futbolcular arasında yer alan, milli takım ve Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan katıldı. 52 takımın yer alacağı 4'üncü eleme turunda karşılaşmalar tek maç eleme sistemi üzerinden 24, 25, 26 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:
Adana Demirspor - AFJET Afyosnspor
Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor
Yukatel Denizlispor - Turgutluspor
Çaykur Rizespor - Uşak Spor
Atakaş Hatayspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
Göztepe- Kırklarelispor
Giresunspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Fenerbahçe - Sivas Belediye Spor
Ankaraspor - Muğlaspor
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Eskişehirspor - GMG Kastamonuspor
İttifak Holding Konyaspor - Manisa FK
Gençlerbirliği - Kırşehir Belediye Spor
Altınordu - Çorum FK
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Kasımpaşa - Anagold 24Erzincanspor
Hes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Adanaspor - Sakaryaspor
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor