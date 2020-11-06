Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur eşleşmeleri belli oldu

DHA 06 Kasım 2020 Cuma 15:40 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 15:40

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 5 kez ile en çok kazanan futbolcular arasında yer alan, milli takım ve Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan katıldı. 52 takımın yer alacağı 4'üncü eleme turunda karşılaşmalar tek maç eleme sistemi üzerinden 24, 25, 26 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:

Adana Demirspor - AFJET Afyosnspor

Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor

Yukatel Denizlispor - Turgutluspor

Çaykur Rizespor - Uşak Spor

Atakaş Hatayspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu

Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor

Göztepe- Kırklarelispor

Giresunspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği

Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor

Gaziantep FK - Serik Belediyespor

Fenerbahçe - Sivas Belediye Spor

Ankaraspor - Muğlaspor

Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor

Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Eskişehirspor - GMG Kastamonuspor

İttifak Holding Konyaspor - Manisa FK

Gençlerbirliği - Kırşehir Belediye Spor

Altınordu - Çorum FK

Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Kasımpaşa - Anagold 24Erzincanspor

Hes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon

Adanaspor - Sakaryaspor

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor