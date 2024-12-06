İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7982
  • EURO
    36,8623
  • ALTIN
    2952.91
  • BIST100
    10075
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi
Spor

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapıldı. Buna göre beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

AA6 Aralık 2024 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Erzurumspor FK-Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor FK

İskenderunspor-Atakaş Hatayspor

Muşspor-Onvo Antalyaspor

Bucaspor 1928-Göztepe

Çorluspor 1947-Kocaelispor

Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK

Kırklarelispor-Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK

Menemen FK-MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

Boluspor-1461 Trabzon FK

Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.