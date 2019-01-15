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Türkiye Kupası'nda Akhisarspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi ve avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akhisarspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken maça Halis Özkahya ve VAR damgasını vurdu.

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Olaylı Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemi olan ve o günden beri 1.5 ay boyunca maç yönetmeyen Halis Özkahya, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor - Akhisarspor maçı ile sahalara döndü.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akhisarspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek rövanş için avantajlı skor elde etti. Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Regattin ve 37. dakikada kendi kalesine Atilla Turan atarken Kayserispor'un tek sayısı 78. dakikada penaltıdan Chery'den geldi.

ÖNCE OFSAYT, SONRA GOL

Öte yandan Türkiye Kupası'nda ilk kez kullanılan VAR sistemi, maça damgasını vurdu. 1.5 ay sonra maç yöneten Halis Özkahya, 15. dakikada Regattin'in attığı gol için ofsayt kararı verdi ve golü iptal etti. Aradan yaklaşık 3 dakika geçtikten sonra VAR'a bakan Özkahya, pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ve Akhisarspor, 1-0 öne geçti.

VAR İLE DEĞİŞEN İKİ PENALTI KARARI

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise penaltı kararları tartışıldı. Halis Özkahya, Kayserispor lehine penaltı kararı verirken ardından VAR'a baktı ve penaltıyı iptal etti. Kısa bir süre sonra ise 78. dakikada Özkahya, bu kez tartışmalı pozisyonda 'devam' dedi, ardından VAR ile gelen uyarı ile penaltı noktasını gösterdi ve Kayserispor, penaltı golü ile farkı bire indirdi.

Kayseri'den avantajlı bir skorla dönen Akhisarspor, 22 Ocak tarihinde rövanş maçında Kayserispor'u sahasında konuk edecek.

(Sporx)

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