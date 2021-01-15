Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;
Sivasspor - Antalyaspor
Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Başakşehir
Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibi, Galatasaray - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibi de Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesinin galibi ile yarı finalde final için mücadele edecek.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu sezon tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takımlar yarı finale adını yazdıracak.