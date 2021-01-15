Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

15 Ocak 2021 Cuma 14:46 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 14:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

Sivasspor - Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Başakşehir

Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibi, Galatasaray - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibi de Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesinin galibi ile yarı finalde final için mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu sezon tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takımlar yarı finale adını yazdıracak.