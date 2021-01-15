İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2021 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3992
  • EURO
    8,9767
  • ALTIN
    440.289
  • BIST100
    1538.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-21 sezonunun çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor.

15 Ocak 2021 Cuma 14:46 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 14:54
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan takımlar çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Kupada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

Sivasspor - Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Başakşehir

Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibi, Galatasaray - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibi de Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesinin galibi ile yarı finalde final için mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu sezon tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takımlar yarı finale adını yazdıracak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.