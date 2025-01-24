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Spor

Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Şanlıurfa'da yaşanacak

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği ING Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanına Şanlıurfa ev sahipliği yapacak.

AA24 Ocak 2025 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Şanlıurfa'da yaşanacak
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko, Tofaş, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersin Spor'un çeyrek final bileti aldığı organizasyonda, yarı final ve final maçları 14-16 Şubat tarihlerinde, 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

11-12 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Şanlıurfa'da bir araya gelecek.

ING Türkiye Kupası 2025'in çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 27 Ocak Pazartesi günü, saat 11.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

  • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi
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