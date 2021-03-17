Türkiye Kupası'nda finalin adı: Beşiktaş-Antalyaspor

17 Mart 2021 Çarşamba 22:50 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:56

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 2-0 kazandı ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Lukas Podolski ile 82. dakikada Hakan Özmert'ten geldi. Antalyaspor'da kaleci Boffin, 2. golün ardından büyük sevinç yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih ve stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.