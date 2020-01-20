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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynanacak 6 maçı yönetecek hakemler belli oldu.

20.01.2020  12:37 - Güncelleme: 20.01.2020  12:37

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ocak Salı:

14.00 Kırklareli - Başakşehir: Koray Gençerler

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor: Ümit Öztürk

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

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