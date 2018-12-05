Türkiye Kupası'nda Kayserispor, Altay'ı deplasmanda 2-1 yendi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor, Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerek avantajı kaptı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay ile Kayserispor İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Kayserispor, Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerken Kayseri'ye avantajlı döndü.
Teknik direktörsüz çıktığı maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 59'da Bilal Başacıkoğlu ve 67'de Kravets attı. Altay'ın tek sayısı ise 90'da İbrahim Akın'dan geldi.
İzmir'den avantajlı bir skorla dönen Kayserispor, 12 Aralık'ta Altay'ı Kayseri'de konuk edecek.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Cem Satman, Samet Çavuş
Altay: Emre Koyuncu, Eugenio, Ulaş Zengin, Ivanov, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu, Aganovic (Dk. 78 Murat Berkan Demir), Atakan Rıdvan Çankaya, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 71 Daf), İbrahim Akın, Kappel (Dk. 70 İhsan Furkan Deniz)
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tiago Lopes, Kucher, Adem Doğan (Dk. 46 Kravets), Levent Gülen, Chery (Dk. 84 Hakan Çıtak), Mensah (Dk. 58 Deniz Türüç), Hasan Hüseyin Acar, Bilal Başacıkoğlu, Mert Özyıldırım, Gyan
Goller: Dk. 59 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 67 Kravets (Kayserispor), Dk. 90 İbrahim Akın (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 35 Ulaş Zengin, Dk. 79 İhsan Furkan Deniz (Altay), Dk. 51 Mensah, Dk. 68 Deniz Türüç (Kayserispor)
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