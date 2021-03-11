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Spor

Türkiye, Kuzey Makedonya'yı set vermeden geçti

U16 Kız Milli Takımımız, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemelerindeki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

11 Mart 2021 Perşembe 20:03 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 20:03
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Elemelerde 2'de 2 yapan Millilerimizde Mina Güneş 14 sayılık performansıyla en skorer isim olurken; ona Bianka İlayda 10, Ece 9, Ceylin 8, Defne 7, Ceyda 6, Talya 1 sayıyla katkı sağladı. Millilerimiz, elemelerdeki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

SALON: Vlade Divac

TÜRKİYE: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, İrem, Ceylin)

KUZEY MAKEDONYA: Gjorgievska, Trpenovska, Gjorkovska, Djonlaga, Trajkova, Trifunovska

SETLER: 25-11, 25-13, 25-12

SÜRE: 55 dakika (15′, 19′, 21′)

U16 Kız Milli Takımımız, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemelerindeki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

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