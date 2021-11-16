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Spor

Türkiye maçı öncesi Karadağ'da 4. koronavirüs vakası

Karadağ Futbol Federasyonu, forvet oyuncusu Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve takımdan izole edildiğini açıkladı. Stevan Jovetic, Adam Marusic ve Nebojsa Kosovic'in ardından Karadağ'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

AA16 Kasım 2021 Salı 17:25 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:25
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bu gece Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu Uros Djurdjevic, maçta forma giyemeyecek.

Karadağ Milli Takımı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Djurdjevic'in testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği belirtildi.

Forvet oyuncusu Djurdjevic, Türkiye'ye karşı oynanacak maçta kadroda yer alamayacak.

Karadağ'da Covid-19'a yakalanan Stevan Jovetic, Nebojsa Kosovic ve Adam Marusic, Hollanda maçında olduğu gibi Türkiye maçında da forma giyemeyecek.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

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