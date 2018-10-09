Türkiye Mete Kalkavan'ın VAR odasındaki hareketini konuşuyor
Konyaspor maçında Beşiktaş aleyhine verilen penaltı sırasında VAR odasında görevli hakem Mete Kalkavan’ın davranışı gündeme oturdu. Ancak Kalkavan’ın ‘Yuh’ çekme nedeni hakkında yorumlar çok farklı.
KONYASPOR ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada VAR odasında görevli hakem Mete Kalkavan’ın davranışı dünün en çok konuşulan konularından biriydi. Ekrandan maçı izlerken penaltı sırasında, “Yuh olsun” hareketi yapan Kalkavan için farklı tartışmalar da gündeme geldi. Beşiktaş’a rakip olan takımların taraftarları Kalkavan’ın, penaltı veren orta hakeme bu şekilde hareket yaptığını, dolayısıyla Beşiktaşlı olduğunu öne sürüyorlar. Beşiktaş taraftarının ise iki farklı iddiası var. Birincisi, “Hakem Mete Kalkavan, Medel’in pozisyonda rakibini çekmesine sinirlenip ‘Yuh sana’ hareketi yaptı. Yani tarafsız davranmadı ve dolayısıyla penaltı verdi.”
KAÇINCA KIZDI
İkinci iddia ise Siyah-Beyazlılar Kalkavan’ın hareketinin Yatabare’nin kaçırdığı penaltı sırasında olduğu şeklinde. Siyah-Beyazlılar, “Yatabare topu auta atınca Kalkavan sinirlenip, “Yuh olsun” hareketi yaptı. Dolayısıyla Beşiktaşlılar’a göre hareket düşmanlığını gösteriyor.
(Aksam)
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