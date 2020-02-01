01.02.2020 14:54 - Güncelleme: 01.02.2020 14:54

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.



Shane Larkin’in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici.

Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum.”