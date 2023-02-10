Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan depremzedelere destek

Federasyondan yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları ve yardım kampanyalarının düzenlenmeye başlandığına dikkat çekildi.

"Bütün insanların değer verdiği 14 Şubat Sevgililer gününü yardım ve dayanışma günü ilan ederek tüm halkımızı '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine' diyerek yardımlarımızı arttırmaya davet ediyoruz." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Motosiklet camiamız ve katılımcılarımızla, '14 Şubat'ta bütün sevgimiz afet bölgesine' diyerek nakdi yardımları DEPREM yazıp 1866 kısa mesajı ile AFAD'a ayni yardımları da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerine 'gün bugündür' dayanışması altında paylaşacağımızı duyurmak ve sevgimizi, kalbimizi depremzede kardeşlerimizle birlikte büyüterek, bu süreci hep birlikte tüm Türkiye ve dünyada atlatmak istiyoruz."